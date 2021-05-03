Фейковый банкир обобрал глуховчанина на 20 тысяч

В полицию Глухова с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Последний рассказал заявителю, что на его финансовый счет осуществлено кибератаку. Чтобы в дальнейшем предотвратить такие попытки и сохранить средства клиента, нужно указать данные банковской карты и коды из СМС, которые поступят ему на телефон из банка.
Глуховчанин выполнил просьбу собеседника, назвав ему номер своей карты, срок ее действия и cvv-код, находящийся на обратной стороне финансового документа. Он также сообщил собеседнику и коды из СМС из банка.
Позже заявитель позвонил на «горячую линию» финансового учреждения, где он обслуживается. От оператора он узнал, что общался с мошенником, который снял с его счета 20000 гривен.
В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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