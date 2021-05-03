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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:13269

Фейковый банкир обобрал глуховчанина на 20 тысяч

Назвавшись в телефонном разговоре сотрудником финансового учреждения, злоумышленник узнал у глуховчанина конфиденциальную информацию по его банковской карточке, якобы, для отражения кибератаки на его счет.

В полицию Глухова с заявлением о мошенничестве обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал, что на его мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Последний рассказал заявителю, что на его финансовый счет осуществлено кибератаку. Чтобы в дальнейшем предотвратить такие попытки и сохранить средства клиента, нужно указать данные банковской карты и коды из СМС, которые поступят ему на телефон из банка.

Глуховчанин выполнил просьбу собеседника, назвав ему номер своей карты, срок ее действия и cvv-код, находящийся на обратной стороне финансового документа. Он также сообщил собеседнику и коды из СМС из банка.

Позже заявитель позвонил на «горячую линию» финансового учреждения, где он обслуживается. От оператора он узнал, что общался с мошенником, который снял с его счета 20000 гривен.

В полиции по данному факту открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личность злоумышленника, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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