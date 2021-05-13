На Сумщине нашли целый арсенал боеприпасов времен войны 12 мая группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) проведены работы по обезвреживанию одной 82-мм. минометной мины, двух 76-мм. и одного 45-мм. артиллерийских снарядов.

Боеприпасы ранее были обнаружены в с. Герасимовка на Роменщине и в с. Гусарщина Ахтырского района. Опасные предметы вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

В этот же день, на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение об обнаружении одной 82-мм. и семи 50-мм. минометных мин, ста патронов калибра 7,62 мм, одного 45-мм. артиллерийского снаряда, 39 детонаторов, четырех оружейных гранат, одного 76-мм. и одного 75-мм. артиллерийских снарядов. Отголоски прошлых войн были найдены в поле с. Гамалеевка, в лесополосе на расстоянии 10 м от автодороги «Сумы - Полтава» вблизи с. Великий Бобрик Сумского района и в с. Перекоповка на Роменщине и с. Пристайливка на Лебединщине.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов установлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области (Ромны), сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.