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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16278

​​В Україні стабілізувалась епідситуація

Відсьогодні всі регіони України перейшли до «жовтої» зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Нагадаємо, останніми покинули  «помаранчеву» зону Миколаївська та Черкаська області.
 
Докладніше про епідситуацію в країні — в інфографіці.
Общество
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Боїнг-Боїнг (прем'єра)
Боїнг-Боїнг (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Нормальна ненормальність
Нормальна ненормальність
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка Олени Чеканової "Живопис архітектора"
Виставка Олени Чеканової "Живопис архітектора"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-19.00
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-19.00

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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