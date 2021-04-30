ПАТ «Сумихімпром» програв суд: підприємство має сплатити майже 800 тисяч гривень До Державної екологічної інспекції у Сумській області надійшов текст постанови Північного апеляційного господарського суду про залишення без задоволення апеляційної скарги ПАТ «Сумихімпром» на рішення Господарського суду Сумської області. Мова йде про позов щодо стягнення з ПАТ «Сумихімпром» шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у розмірі 792 644,27 грн.

Ця сума збитків була нарахована фахівцями Інспекції за результатами планової перевірки ще у 2019 році. Тоді екоінспекторами було встановлено, що у весняно-паводковий період ПАТ «Сумихімпром» здійснювало скидання зворотних вод з перевищенням нормативів ГДС та дозволених лімітів. Це призвело до того, що до Псла потрапили зворотні води із завищеним вмістом сульфатів, хлоридів, азоту амонійного, марганцю, та високим рівнем біологічного споживання кисню.

На підставі цього Інспекцією було пред’явлено претензію ПАТ «Сумихімпром» про відшкодування повної суми збитків.

Оскільки підприємство-забруднювач не відшкодувало заподіяну шкоду в добровільному порядку, Інспекція звернулась до прокуратури для вжиття заходів представницького характеру у суді. У грудні минулого року Господарський суд Сумської області повністю задовольнив позовні вимоги, але ПАТ «Сумихімпром» здійснив невдалу спробу оскаржити це рішення.

Відтак, постанова суду апеляційної інстанції набрала законної сили 20.04.2021. Тепер підприємство має сплатити до спеціального фонду Нижньосироватської ОТГ 396322 грн., до обласного бюджету - 158 529 грн. та до держбюджету - 237 793 грн.

До слова, наразі Господарським судом слухається справа про стягнення з ПАТ «Сумихімпром» ще понад 103 тисяч гривень теж за аналогічне забруднення Псла.