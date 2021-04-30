20-річного юнака засуджено до 11 років позбавлення волі за вбивство сусідки Білопільським відділом Сумської окружної прокуратури підтримано публічне обвинувачення стосовно 20-річного юнака, який позбавив життя сусідку.

Мова йде про подію, що сталась 8 січня 2021 року в с. Коршачина Сумського району. У вечірній час молодик, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зайшов до сусідів, щоб поспілкуватися зі своєю ровесницею. Однак вдома була лише мати дівчини, з якою в молодика виникла суперечка, під час якої він схопив дерев’яну табуретку та вдарив жінку декілька разів. Від отриманих травм 52-річна потерпіла померла на місці події.

У суді обвинувачений вину свою визнав, пояснив, що майже не пам’ятає події того вечора, згадав лише, що потерпіла його якось обізвала, тому він розлютився та близько п’яти разів ударив жінку табуреткою

За вироком суду від 12 травня 2021 року обвинуваченого визнано винним за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України та засуджено до 11 років позбавлення волі. На вирок суду молодик чекав у СІЗО.

Пресслужба обласної прокуратури