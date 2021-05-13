На Сумщине 74 810 случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 13 мая в Сумской области 74 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 159 человек (Белопольский район - 7, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 4, Глухов - 9, Глуховский район - 3, Краснопольский район - 5, Лебедин - 2, Лебединский район - 6, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 5, Сумы - 75, Сумской район - 16, Тростянецкий район - 10, Шостка - 1, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1206 летальных случая, из них за минувшие сутки - 15 (Конотоп - 2, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 3, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 69 335 человек, из них за минувшие сутки - 593 (Белопольский район - 44, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 3, Глухов - 1, Конотоп - 40, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 35, Кролевецкий район - 2, Лебедин – 10, Лебединский район - 10, Недригайловский район - 38, Ахтырка - 34, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 8, Ромны - 7, Сумы - 201, Сумской район - 87, Шостка - 63, Шосткинский район - 2, Ямпольский район - 5).