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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 74 810 случаев заболевания COVID-19 (подробности)

По состоянию на 13 мая в Сумской области 74 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 159 человек (Белопольский район - 7, Бурынский район - 5, Великописаревский район - 4, Глухов - 9, Глуховский район - 3, Краснопольский район - 5, Лебедин - 2, Лебединский район - 6, Недригайловский район - 5, Ахтырка - 2, Ахтырский район - 5, Сумы - 75, Сумской район - 16, Тростянецкий район - 10, Шостка - 1, Ямпольский район - 4).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1206 летальных случая, из них за минувшие сутки - 15 (Конотоп - 2, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 3, Лебедин - 1, Липоводолинский район - 1, Ромны - 1, Роменский район - 1, Сумы - 3, Шостка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 69 335 человек, из них за минувшие сутки - 593 (Белопольский район - 44, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 3, Глухов - 1, Конотоп - 40, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 35, Кролевецкий район - 2, Лебедин – 10, Лебединский район - 10, Недригайловский район - 38, Ахтырка - 34, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 8, Ромны - 7, Сумы - 201, Сумской район - 87, Шостка - 63, Шосткинский район - 2, Ямпольский район - 5).

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Общество Коронавирус
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18.00
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Нормальна ненормальність
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка Олени Чеканової "Живопис архітектора"
Виставка Олени Чеканової "Живопис архітектора"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-19.00
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
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