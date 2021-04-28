На Сумщине 159 новых случаев заболевания коронавирусом: 15 летальных За среду в Сумской области подтверждено 159 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала пандемии в области уже зафиксировано 74 810 случаев заболевания. Выздоровело 593 человека, - всего 69 335. Умерло за сутки 15 человек, - всего 1206. Лечатся 4269.