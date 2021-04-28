На Сумщине 159 новых случаев заболевания коронавирусом: 15 летальных

Всего с начала пандемии в области уже зафиксировано 74 810 случаев заболевания. Выздоровело 593 человека, - всего 69 335. Умерло за сутки 15 человек, - всего 1206. Лечатся 4269.
По состоянию на 13 мая в Сумской области 74 810 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Глава Сумской облгосадминистрации Василий Хома сообщил о создании рабочей группы, которая проанализирует все недостатки, которые были сделаны во время третьей...
По состоянию на 12 мая в Сумской области 74 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 12 мая в Сумской области подтверждено 74 651 случай заболевания COVID-19....
По состоянию на 11 мая в Сумской области 74593 случая заболевания коронавирусной инфекцией....