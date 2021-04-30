За 12 мая на Сумщине сделано 400 прививок от COVID-19 За среду в Сумской области сделано 400 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации 28 509 человек получили первую дозу, 81 – две. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 24 306, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1863. Во всей Украине было сделано за среду 18 486 прививок. Всего – 901 105. Вторую прививку получили 3828 человек.