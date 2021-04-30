За 12 мая на Сумщине сделано 400 прививок от COVID-19

Всего за период вакцинации 28 509 человек получили первую дозу, 81 – две. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 24 306, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1863.
Во всей Украине было сделано за среду 18 486 прививок. Всего – 901 105. Вторую прививку получили 3828 человек.
Об этом во время совещания по подведению итогов работы по преодолению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на...
Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов....
За понедельник в Сумской области сделано 66 прививок от COVID-19....
За воскресенье в Сумской области сделано 20 прививок от COVID-19....
За субботу в Сумской области сделано 40 прививок от COVID-19....