Сумская теннисистка выиграла турнир в Хмельницком

Сумчанка Елизавета Довгопол заняла второе место в одиночном разряде и первое место в парном разряде вместе с киевлянкой Марией Прищепой.
5 мая в Ужгороде завершилось Открытое первенство Закарпатской области по теннису среди спортсменов до 14 лет....
5-6 сентября на кортах Теннисной Академии состоялся Открытый чемпионат города Сумы по теннису в парном разряде....
27 августа в Одессе завершился турнир ФТУ категории «А» «Park Residence Cup» среди спортсменов до 10 лет....
14-15 августа в Сумах проходил аматорский парный турнир «Summer Cup» по теннису...
10-12 августа на кортах Теннисной академии провели «Летний Кубок ТА3 by Babolat»....