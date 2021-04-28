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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Липоводолинский «Альянс» подобрался к ТОП-5 Первой лиги

12 мая в Сумах прошла перенесенная игра 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

На стадионе «Юбилейный» «Альянс» принимал житомирское «Полесье».

Наши открыли счет на 9-й минуте, - отличился Зубков. «Альянс» и дальше вел игру, но больше голов в первом тайме зрители, которые вернулись на стадион после карантина, не увидели. Зато в начале второго гости вышли вперед: сначала на 51-й минуте Швец реализовал пенальти, а спустя 6 минут забил Андрущенко. После этого хозява собрались и сумели вырвать победу: Агапов (67, пенальти), Лебеденко (77), Рогозинский (90+4).

В итоге 4:2 – восьмой беспроигрышный матч «Альянса». У команды 40 очков в 25 играх и 7-е место. Столько же у «Волыни» из Луцка и МФК «Николаев», которые идут выше за счет лучшей разницы.

Следующую игру липоводолинцы проведут в воскресенье, 16 мая, дома против столичной «Оболони».

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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