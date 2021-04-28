Управління патрульної поліції Сумської області відзначає п'яту річницю служби Рівно п'ять років тому, 12 травня, особовий склад патрульної поліції Сум склав присягу на вірність українському народу і вийшов на перше чергування. Відтоді ми щодня на варті спокою та порядку.

Сьогодні, у стінах управління патрульної поліції, ми мали можливість почути теплі та приємні привітання від керівництва області, міста, Головного управління Національної поліції Сумської області, військової частини 3051 Національної гвардії України, територіального управління Служби судової охорони у Сумській області та Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ. Гості відзначили патрульних почесними грамотами та подяками за віддану службу, професійне виконання службових обов’язків, забезпечення безпеки та публічного порядку, а також за вагомий внесок у розвиток патрульної поліції.

Очільник патрульної поліції Сумської області Олексій Калюжний вручив подяки від імені керівництва Департаменту патрульної поліції та подякував гостям за плідну співпрацю й підтримку.