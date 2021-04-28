На Сумщине дали 7 лет за убийство К 7 годам лишения свободы приговорена женщина, которая убили сожителя.

Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летней женщины, которая убила своего сожителя.

Событие произошло 4 июля 2020 года в пгт Воронеж Шосткинского района. Во время застолья женщине позвонил бывший и пригласил ее к себе. Этот разговор услышал ее сожитель. На почве ревности между гражданскими супругами возникла ссора, которая переросла в драку. Как утверждает женщина, мужчина дал ей пощечину, она ответила ему тем же. Он оскорблял ее и начал выгонять из дома. Чтобы защитить себя, она схватила со стола нож и ударила им сожителя в ногу. После этого женщина пошла спать в хозяйственное помещение. Разбудили ее уже работники полиции, которые сообщили, что от полученной травмы ее 33-летний сожитель умер.

В суде обвиняемая уверяла, что это была самозащита, однако собранные доказательства свидетельствуют о том, что у нее была возможность выйти из комнаты и прекратить общение с потерпевшим.

По приговору суда обвиняемого признан виновным в нанесении тяжкого телесного повреждения потерпевшему, повлекшее его смерть и приговорена к 7 годам лишения свободы (ч. 2 ст. 121 УК Украины).