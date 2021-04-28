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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчанам покажуть «Кримську сюїту»

Після доволі тривалої перерви, виставка «Кримська сюїта» продовжує свою подорож залами обласних художніх музеїв України.

З 18 травня до 18 червня її прийматиме Сумський обласний художній музей ім.Ніканора Онацького.

Всеукраїнський проект «Кримська сюїта» стартував у 2019 році за інформаційної підтримки Міністерства культури України.

Автори та ініціатори виставки, відомі київські художники, члени Міжнародної професійної спілки художників Костянтин та Світлана Шаповалови, своїми роботами, на яких зображений Крим у всій своїй різноманітній красі, стверджують, що Крим – це українська земля, тому виставка має не тільки естетичну цінність, але й патріотичну.

Виставка «Кримська сюїта» вже експонувалася у залах обласних художніх музеїв Чернігова, Черкас, Вінниці, Кропівницького, Хмельницького, Києва та Канева.

У Сумах виставка проходить за підтримки Управління культури Сумської обласної державної адміністрації.

Запрошуємо любителів живопису, кримчан, які вимушені були покинути свої домівки, відвідати виставку, насолодитися чудовими роботами та надихнутися чудовими пейзажами морського та гірського Криму.

Досуг Анонс Выставка
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