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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:0372

Сьогодні сумчан безкоштовно тестуватимуть на ВІЛ у середмісті

До Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, що традиційно відзначається у третю неділю травня, у Сумах проведуть безкоштовне тестування на ВІЛ.

Захід організовує громадська організація «Клуб «Шанс» і КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».

Під час акції фахівці «Клуб «Шанс» проведуть експрес-тестування на ВІЛ у мобільній амбулаторії організації. Результати можна буде дізнатися за 15 хвилин. Також усі охочі зможуть отримати практичні рекомендації з профілактики ВІЛ і консультації щодо захворювання.

Серед спікерів акції:

  • - Андрій Букін, директор громадської організації «Клуб «Шанс»;
  • - Тарас Злиденний, директор КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».

Захід відбудеться 14 травня о 15:00 на площі Покровській (орієнтовно позаду Центрального універмагу).

Сьогодні вірус імунодефіциту людини перестав бути вироком. Є безкоштовні ліки та сервіси, що дозволяють жити повноцінним життям на 100%. І єдине, що потрібно зробити, — пройти тест і вчасно почати терапію. 

 
Общество
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