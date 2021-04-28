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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:44135

На лыжероллерную трассу Глухова выделили 4,6 миллиона

Проект по капитальному ремонту асфальтового покрытия и строительства лыжероллерной трассы на городском стадионе «Дружба» получил согласование в высших эшелонах власти.

На его реализацию из фонда регионального развития выделили 4,6 млн грн. Открытые торги по закупке работ состоятся 13 мая. По результатам аукциона будет определен подрядчик, который будет проводить работы на стадионе. По предварительным прогнозам, работы будут продолжаться в течение 4 месяцев, если все пойдет гладко, то к октябрю на стадионе «Дружба» будет лежать новенькое асфальтовое покрытие. Инициатором разработки капитального ремонта покрытия на стадионе в свое время стал заслуженный тренер Украины по биатлону Александр Москаленко.

Из местного бюджета было выделено 52,8 тыс. грн для разработки и изготовления проектной документации и экспертного отчета. Сметная стоимость капитального ремонта составила 5,2 млн грн, поскольку, по выводам экспертов, износ асфальтового покрытия городского стадиона составляет 80%. Эта сумма для городского бюджета великовата, поэтому было принято решение подать проект на участие в отборе на софинансирование с Государственным фондом регионального развития.

Отдел молодежи и спорта подал проект «Капитальный ремонт асфальтового покрытия и лыжероллерной трассы на городском стадионе «Дружба» в городе Глухов Сумской области по ул. Терещенко, 34» на рассмотрение региональной конкурсной комиссии. Он оценен в 59,58 баллов и получил согласие на реализацию средств ГФРР в сумме 4, 6 млн грн. (90% от общей стоимости проекта). Из местного бюджета планируется привлечь 523 тыс. грн, сообщает отдел молодежи и спорта Глуховского городского совета, пишет Неделя.

Спорт
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