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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах провели урок пам’яті Героя України Олександра Аніщенка у школі, яка носить його ім’я

Урок, присвячений пам’яті Героя України полковника Служби безпеки України Олександра Аніщенка, відбувся у загальноосвітній школі № 4 у Сумах, яка з 2015 року носить ім’я Олександра.

У заході, організованому представниками Управління СБ України в Сумській області та педколективом навчального закладу, взяли участь співробітники Управління та представник волонтерського руху.
Учасники вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблого Героя та всіх, хто віддав життя за суверенну та незалежну Україну.
Присутні поділилися спогадами про Олександра, який свого часу навчався у школі, а у 1989-1990 роках працював у ній вчителем. Колеги розповіли про службовий шлях мужнього офіцера, розпочатий у 1993 році та обірваний ворожим пострілом поблизу Слов’янська 5 травня 2014 року, коли Олександр ціною власного життя врятував бойових побратимів.
Запрошені на урок співробітники спецпідрозділу ЦСО «А» СБ України розповіли учням про гарт тіла і духу, яким має займатись кожен громадянин нашої держави, щоб завжди бути напоготові захистити свою родину та Батьківщину. Також присутні відвідали музей школи, де зберігаються матеріали, пов’язані із життям та подвигом Героя України Олександра Аніщенка.

Общество
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