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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:25229

На Сумщине привито от COVID-19 более 28 тысяч жителей области

Об этом во время совещания по подведению итогов работы по преодолению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории области сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«В Сумской области по состоянию на сегодня вакцинировано 28 190 человек, из них 339 человек - за последние сутки. На сегодня у нас уже почти 4% взрослого населения охвачено вакцинацией. Этот показатель больше, чем в среднем по Украине», - отметил Сергей Бутенко.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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