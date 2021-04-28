На Сумщине привито от COVID-19 более 28 тысяч жителей области Об этом во время совещания по подведению итогов работы по преодолению эпидемии острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 на территории области сообщил начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко.

«В Сумской области по состоянию на сегодня вакцинировано 28 190 человек, из них 339 человек - за последние сутки. На сегодня у нас уже почти 4% взрослого населения охвачено вакцинацией. Этот показатель больше, чем в среднем по Украине», - отметил Сергей Бутенко.