На Сумщине привито от COVID-19 более 28 тысяч жителей области

«В Сумской области по состоянию на сегодня вакцинировано 28 190 человек, из них 339 человек - за последние сутки. На сегодня у нас уже почти 4% взрослого населения охвачено вакцинацией. Этот показатель больше, чем в среднем по Украине», - отметил Сергей Бутенко.
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