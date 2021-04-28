Сумчан безкоштовно тестуватимуть на ВІЛ у центрі міста До Всесвітнього дня пам’яті людей, які померли від СНІДу, що традиційно відзначається у третю неділю травня, у Сумах проведуть безкоштовне тестування на ВІЛ.

Захід організовує громадська організація «Клуб «Шанс» і КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».

Під час акції фахівці «Клуб «Шанс» проведуть експрес-тестування на ВІЛ у мобільній амбулаторії організації. Результати можна буде дізнатися за 15 хвилин. Також усі охочі зможуть отримати практичні рекомендації з профілактики ВІЛ і консультації щодо захворювання.

Серед спікерів акції:

Андрій Букін, директор громадської організації «Клуб «Шанс»;

Тарас Злиденний, директор КНП СОР «Обласний клінічний медичний центр соціально небезпечних захворювань».

Захід відбудеться 14 травня о 15:00 на площі Покровській (орієнтовно позаду Центрального універмагу).

Сьогодні вірус імунодефіциту людини перестав бути вироком. Є безкоштовні ліки та сервіси, що дозволяють жити повноцінним життям на 100%. І єдине, що потрібно зробити, — пройти тест і вчасно почати терапію.