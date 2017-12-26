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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:12167

Стало відомо, коли сумчани зможуть побачити вистави “Чехов-фесту”

Відповідна інформація зявилася на офіційній сторінці “Чехов-фесту” у Фейсбуці.

“Дорогі друзі, чехофестяни! Як і ви, ми радіємо, що Суми вийшли з червоної зони, тож з оптимізмом дивимось на продовження фестивалю цього літа! Наразі відомі дві дати вистав приїжджих театрів:

5.06. 19:00 Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра з виставою “Корсиканка”.
6.06 – Київський національний академічний Молодий театр з виставою “Убити чи любити?”.
14:00 для глядачів з квитками у парних рядах.
19:00 для глядачів з квитками у непарних рядах.

Що стосується вистави “Ліс” Національного академічного драматичного театру ім. І. Франка, то наразі її показ планується в липні. Точна дата буде відома до кінця травня.

Дякуємо за розуміння! Впевнені, разом ми пройдемо цей складний час! Театр переможе!” – ідеться у повідомленні.

Досуг Чехов-фест
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