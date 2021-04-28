Сообщено о подозрении адвокату, который был соучастником руководителя АО «Сумское НПО» в сделках с имуществом общества

По данным следствия, подозреваемый на основании приказа руководителя был назначен ответственным лицом по работе с Государственной исполнительной службой и частными исполнителями при решении вопросов о принудительной реализации имущества общества. Достоверно зная о наличии значительной суммы задолженности у общества перед физическими и юридическими лицами, а также наложении ареста на нежилые помещения отеля и перспективу его дальнейшей реализации, специалист службы безопасности способствовал незаконному отчуждению указанного имущества.
Более того, специалист службы безопасности склонил частного исполнителя к изменению данных об обременении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, поэтому был незаконно снят арест с помещения отеля, что стало основанием для его реализации
В результате сделок бывшего генерального директора общества в сговоре с частным исполнителем и при соучастии специалиста службы безопасности помещения отеля были отчуждены по заниженной цене в пользу приближенного к руководству лица. В то же время из средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено 52 тыс. грн в качестве задолженности по выплате заработной платы только одному работнику общества. В результате таких преступных действий другим взыскателям причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.
Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Справка: бывшему генеральному директору общества и частном исполнителю сообщено о подозрении 7 мая 2021 года.
Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.