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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:56241

Сообщено о подозрении адвокату, который был соучастником руководителя АО «Сумское НПО» в сделках с имуществом общества

Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець сегодня, 12 мая, сообщил о подозрении действующему адвокату и служащему акционерного общества «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», который был соучастником генерального директора и частного исполнителя в сделках с имуществом общества (ч. 5 ст. 27 / ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 27 / ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 27 / ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27 / ч. 3 ст. 382 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый на основании приказа руководителя был назначен ответственным лицом по работе с Государственной исполнительной службой и частными исполнителями при решении вопросов о принудительной реализации имущества общества. Достоверно зная о наличии значительной суммы задолженности у общества перед физическими и юридическими лицами, а также наложении ареста на нежилые помещения отеля и перспективу его дальнейшей реализации, специалист службы безопасности способствовал незаконному отчуждению указанного имущества.

Более того, специалист службы безопасности склонил частного исполнителя к изменению данных об обременении в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, поэтому был незаконно снят арест с помещения отеля, что стало основанием для его реализации

В результате сделок бывшего генерального директора общества в сговоре с частным исполнителем и при соучастии специалиста службы безопасности помещения отеля были отчуждены по заниженной цене в пользу приближенного к руководству лица. В то же время из средств за отель в сумме 19,5 млн грн было выплачено 52 тыс. грн в качестве задолженности по выплате заработной платы только одному работнику общества. В результате таких преступных действий другим взыскателям причинен материальный ущерб на общую сумму более 20 млн грн.

Досудебное следствие осуществляется Следственным управлением Главного управления Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождения Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Справка: бывшему генеральному директору общества и частном исполнителю сообщено о подозрении 7 мая 2021 года.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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