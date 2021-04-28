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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:2892

Сумские легкоатлеты стали лучшими в Украине в апреле

Виктория Калюжная и Игорь Мусиенко - лучшие легкоатлеты апреля в Украине.

Викторию Калюжную и Игоря Мусиенко признали лучшей легкоатлеткой и легкоатлетом апреля в Украине.

Студентка СумГУ Виктория Калюжная финишировала второй на марафоне в Дебно (2:27:05 ч), а сумчанин Игорь Мусиенко на II этапе Кубка Украины по метаниям / Всеукраинских соревнованиях по метаниям в честь олимпийских чемпионов Фаины Мельник и Анатолия Бондарчука победил по толканию ядра с результатом 20.45 м.

Голосование проходило в трех категориях: среди представителей СМИ, экспертов (Совет ФЛАУ) и болельщиков. Каждая категория голосов учитывалась трети от всех голосов.

Спорт
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