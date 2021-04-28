На молодь чекає активний відпочинок, життя в наметах, ранкова "руханка", польова кухня з безпосередньою участю в приготуванні їжі, тренінги з лідерства, лекції з історії, розповіді про українські традиції, походи, спортивні ігри, вечірні ватри під гітару, нічні «екстремальні» завдання, квести, подорожі та багато іншого, а головне – дружня атмосфера у колі однодумців. Проводити заняття будуть громадські активісти, тренери, історики, письменники, співаки та інші відомі особистості - експерти у своїх сферах.
Умови зголошення на табір тут: https://www.instagram.com/tabir_kolovrat/
Деталі – за номером: (093) 28-73-788 Марія
(050)081 41 73 - Володимир
«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2021» чекає саме на тебе! Поспішай зголоситися та отримати свою порцію адреналіну, дружби та гарного настрою на весь рік!