Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:19306

«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2021»: зголошення розпочато!

З 1 по 10 липня в лісах Сумської області відбудеться навчально-практичний патріотичний наметовий табір «Коловрат імені Романа Атаманюка» для юнаків та дівчат віком від 14 до 18 років.

На молодь чекає активний відпочинок, життя в наметах, ранкова "руханка", польова кухня з безпосередньою участю в приготуванні їжі, тренінги з лідерства, лекції з історії, розповіді про українські традиції, походи, спортивні ігри, вечірні ватри під гітару, нічні «екстремальні» завдання, квести, подорожі та багато іншого, а головне – дружня атмосфера у колі однодумців. Проводити заняття будуть громадські активісти, тренери, історики, письменники, співаки та інші відомі особистості - експерти у своїх сферах.

Умови зголошення на табір тут: https://www.instagram.com/tabir_kolovrat/

Деталі – за номером: (093) 28-73-788 Марія

(050)081 41 73 - Володимир

«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2021» чекає саме на тебе! Поспішай зголоситися та отримати свою порцію адреналіну, дружби та гарного настрою на весь рік!

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине 74 651 случай заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
На Сумщине дали 7 лет за убийство
Сегодня 15:52
На лыжероллерную трассу Глухова выделили 4,6 миллиона
Сегодня 15:44
На Сумщине привито от COVID-19 более 28 тысяч жителей области
Сегодня 15:25
Сумчане сдали пьяного мотоциклиста копам (видео)
Сегодня 14:59
«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2021»: зголошення розпочато!
Сегодня 14:19
Сообщено о подозрении адвокату, который был соучастником руководителя АО «Сумское НПО» в сделках с имуществом общества
Сегодня 13:56
На Сумщині розпочалися навчання з тероборони
Сегодня 13:45
Сумские легкоатлеты стали лучшими в Украине в апреле
Сегодня 13:28
На Донбасі відбулася ротація зведеного загону поліції Сумщини
Сегодня 13:19
На Сумщине травмировались дети
Сегодня 12:35
Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»
Сегодня 12:21
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Хто може набути статусу безробітного?
Сегодня 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
Вчера 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.