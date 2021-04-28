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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:19118

На Донбасі відбулася ротація зведеного загону поліції Сумщини

Учора, в зону проведення операції Об‘єднаних сил, виїхав зведений загін поліції Сумщини.

До його складу увійшли працівники як роти патрульної служби поліції особливого призначення «Суми», так і співробітники інших галузевих служб і підрозділів. Вони мають змінити колег, які понад два місяці несли службу на Донеччині.
Провести колег, які вирушили у відрядження на схід України, прибули заступники начальника ГУНП в Сумській області Микола Худенко, Сергій Зюбаненко та начальник управління логістики і матеріально-технічного забезпечення ГУНП в області Володимир Журавель.
З напутнім словом до бійців звернувся заступник начальника ГУНП в області Микола Худенко. Він зазначив, що завдання для поліцейських залишаються незмінними – підтримання правопорядку і безпеки у зоні відповідальності, захист прав і свобод громадян, чергування на блок-постах, перевірка автотранспорту, протидія злочинності, затримання членів незаконних збройних формувань, виявлення зброї, наркотиків тощо.
«Більшість з вас не вперше виїздить в зону ООС, тож ви добре знаєте, наскільки там важлива пильність, дисципліна та взаємна підтримка, - підкреслив Микола Худенко. – Тож я сподіваюся, що ви на традиційно високому рівні виконаєте всі поставлені перед вами завдання, і щиро бажаю вдалого повернення додому».
«Під час несення служби в тих населених пунктах на лінії розмежування, де вам доведеться перебувати, неухильно дотримуйтесь законності та гідно виконуйте поставлені перед вами завдання із забезпечення правопорядку та безпеки громадян, - наголосив у своєму зверненні до поліцейських заступник начальника ГУНП Сергій Зюбаненко. – З повагою ставтеся до кожного громадянина. Не забувайте, що місцеве населення вас добре знає і бачить у вас своїх захисників».
«Особливості нинішніх ротації в тому, що вони відбувається в умовах пандемії, пов’язаної з поширенням короновірусної інфекції. Тож на сумських бійців лягають додаткова відповідальність і додаткові завдання по контролю за дотриманням жителями Донбасу карантинних заходів. – зауважив Володимир Журавель. - Не забувайте і про власну безпеку, у публічних місцях і на блокпостах, і на виїздах по відпрацюванню території.Бережіть себе та повертайтеся додому живими і здоровими».
Відділ комунікації поліції Сумської області
Общество
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