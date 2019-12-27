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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:35570

На Сумщине травмировались дети

Почти ежедневно в полицию Сумщины поступают сообщения из медицинских учреждений, куда доставляются для оказания помощи травмированные в результате несчастных случаев дети.

Только за прошедшие сутки в Сумскую областную детскую клиническую больницу попало несколько детей. Один из них, 10-летний житель Краснопольщины, во время спуска с горки на велосипеде, упал и сильно травмировался.

Другому, 12-летнему сумчанину, во время игры на улице приятель попал в глаз сосновой шишкой. И, как результат, серьезная травма глаза.

Из Шостки в офтальмологическое отделение СОДКБ был доставлен семилетний мальчик, которому в глаз попал камнем его же товарищ.

А еще, очень часто маленькие дети доставляются в больницы с ожогами горячими жидкостями, с отравлениями разного рода таблетками или бытовыми моющими средствами для посуды, для стирки и т.п.

И хорошо, если взрослые вовремя заметят беду, и успеют оказать помощь. Иначе отравления и ожогов внутренних органов не избежать.

Кроме того, дети травмируются дома играя со спичками, зажигалками, баллончиками с легковоспламеняющимися и токсичными препаратами от вредителей, острыми предметами, петардами и изделиями из спичек, способные взрываться.

Поэтому, чтобы избежать проблем и уберечь своего ребенка от отравлений, ожогов или травм, родителям стоит просто убрать с детских глаз куда подальше все потенциально опасные для малышей вещи и жидкости. Ни в коем случае не следует оставлять на виду, в помещениях, где есть дети, включенные утюги, электрочайники, электроплитки или электрокамины. Помните, дети очень любознательны, и могут легко могут коснуться раскаленной поверхности.

Детям более старшего возраста расскажите о правилах поведения на улицах во время игр со сверстниками, о поведении на воде, реках и озерах. Напомните о важности соблюдения правил дорожного движения при пересечении проезжей части улицы и т.п.

Расскажите с детства своим детям об опасности, которая может быть от неосторожного обращения с вещами, и научите их правильному поведению в быту, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Детский травматизм
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