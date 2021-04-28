На Сумщине взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве пенсионерки

Событие произошло 3 мая в городе Лебедин. Молодой человек после общего употребления алкогольных напитков, не сдержав агрессии, взял в руки стеклянную бутылку и ударил ею 78-летнюю знакомую по голове, а потом схватил кухонный нож и нанес им несколько ударов в шею. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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