Сумской водоканал сообщает об отключении воды

Временно не получают воду жители, проживающие по ул. Добровольная, ул. Осипенко, ул. Юрия Липы, ул. Слободская и прилегающих к ним улиц.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
В выходные возле фонтана «Садко» начали устанавливать самый высокий флагшток в области для флага Украины....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....
«Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....