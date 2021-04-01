Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36378

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов.

Временно не получают воду жители, проживающие по ул. Добровольная, ул. Осипенко, ул. Юрия Липы, ул. Слободская и прилегающих к ним улиц.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах из-за флагштока имени губернатора Хомы без воды остался Дворец детей и юношества
Вчера 16:51

В Сумах из-за флагштока имени губернатора Хомы без воды остался Дворец детей и юношества

В выходные возле фонтана «Садко» начали устанавливать самый высокий флагшток в области для флага Украины....

У кого в Сумах сегодня сухие краны?
Вчера 09:22

У кого в Сумах сегодня сухие краны?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....

Кому в Сумах отключили воду?
06.05.2021 09:18

Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....

Сумской водоканал сообщает об отключении воды
05.05.2021 09:06

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды в ряд домов....

У кого в Сумах не будет воды
01.04.2021 09:29

У кого в Сумах не будет воды

«Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....

Новости

На Сумщине 74 651 случай заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
На Сумщине 74 593 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Вчера 08:42
На Сумщине травмировались дети
Сегодня 12:35
Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»
Сегодня 12:21
Юноши из Сум отправились проходить срочную военную службу
Сегодня 12:03
На Сумщине взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве пенсионерки
Сегодня 11:48
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 11:36
Житель Сумщины из-за давнего конфликта застрелил соседа
Сегодня 11:24
В Сумском областном управлении культуры новый старый руководитель
Сегодня 11:14
Мэр Сум ратует за маски только на словах
Сегодня 10:46
Шосткинец покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 8-го этажа
Сегодня 10:42
В Шостке пьяный подросток разбил окна в офисе
Сегодня 10:30
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Хто може набути статусу безробітного?
Сегодня 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
Вчера 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.