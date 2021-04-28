Житель Сумщины из-за давнего конфликта застрелил соседа

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, следователи и работники других оперативных служб Конотопского районного отдела полиции оперативно установили ход событий того дня. Оказалось, что 63-летний мужчина позвал своего 70-летнего соседа к себе домой для разговора, на что последний согласился. Находясь на своем дворе, злоумышленник совершил четыре выстрела из обреза охотничьего ружья в своего соседа. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия. Как выяснилось между злоумышленником и потерпевшим был давний конфликт. Таким образом «стрелок» его решил.
Прибыв на место происшествия сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили злоумышленника у себя дома, который собрав свои вещи, собирался покинуть место происшествия.
Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В полиции открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
По ходатайству Лебединского отдела Сумской окружной прокуратуры решением суда 25-летнему подозреваемому в умышленном убийстве знакомой избрана мера пресечения в виде...
По ходатайству Ахтырской окружной прокуратуры решением суда 8 мая подозреваемому в совершении убийства избрана мера пресечения в виде содержания под...
Речь идет о событии, которое произошло 6 июня 2017 года в г. Ахтырка....
Происшествие произошло 3 мая, около 19 часов, в Лебедине. В полицию поступило сообщение от мужчины об обнаружении тела своей соседки...
К 7 годам лишения свободы приговорена женщина, которая лишила жизни сожителя....