Сумчан приглашают на Суперлигу по настольному теннису 15-17 мая в Сумах пройдут три игры клубного чемпионата Украины по настольному теннису.

«Теннисная академия» в спортзале центра ПТО (бывшее ПТУ-2) будет принимать киевское «Поколение», харьковский «Житлобуд-2» и киевскую «Фортуну». Начало каждый день в 11.00.