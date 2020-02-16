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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:01118

Сумчан приглашают на Суперлигу по настольному теннису

15-17 мая в Сумах пройдут три игры клубного чемпионата Украины по настольному теннису.

«Теннисная академия» в спортзале центра ПТО (бывшее ПТУ-2) будет принимать киевское «Поколение», харьковский «Житлобуд-2» и киевскую «Фортуну». Начало каждый день в 11.00.

Спорт Настольный теннис Теннисная академия
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Афиша

Боїнг-Боїнг (прем'єра)
Боїнг-Боїнг (прем'єра)
Театр Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
Нормальна ненормальність
Нормальна ненормальність
Театр Сумський обласний театр для дітей та юнацтва
18.00
Концерт органної музики
Концерт органної музики
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка Олени Чеканової "Живопис архітектора"
Виставка Олени Чеканової "Живопис архітектора"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-19.00
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
Выставки Сумська міська галерея
10.00-19.00

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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