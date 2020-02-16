Сумчан приглашают на Суперлигу по настольному теннису

«Теннисная академия» в спортзале центра ПТО (бывшее ПТУ-2) будет принимать киевское «Поколение», харьковский «Житлобуд-2» и киевскую «Фортуну». Начало каждый день в 11.00.
11-14 октября в Чернигове прошел первый тур командного чемпионата Украины по настольному теннису в Суперлиге....
Федерация настольного тенниса Украины приняла решение завершить клубный чемпионат без доигрывания....
14 марта в Полтаве был сыгран ответный матч ½ финала клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге....
На выходных в Чернигове прошел чемпионат Украины по настольному теннису среди взрослых....
15 февраля в Сумах прошел первый полуфинальный матч Суперлиги клубного чемпионата Украины по настольному теннису среди мужчин....