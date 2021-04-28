Сумские водоканаловцы предостерегают сумчан от мошенников - псевдоработников КП КП «Горводоканал» просит горожан быть осторожными во время визита лиц, которые представляются работниками коммунального предприятия, чтобы те не нанесли убытков.

Речь о случаях, когда мошенники под видом контролеров с целью снятия показаний счетчиков холодной и горячей воды проникают в дом и совершают правонарушения.

Поэтому если к Вам пришел человек и назвался работником водоканала, в первую очередь, нужно попросить предъявить удостоверение и выяснить обстоятельства визита.

В случае отказа от предоставления указанного документа или при его отсутствии, следует немедленно проверить информацию о человеке, позвонив в КП «Горводоканал» по тел.: 70-01-54, 70-01-53, и обратиться в милицию.

Также потребителям напоминают, что работники водоканала не приходят в дома жителей по оплате услуг по водоснабжению и водоотведению, для осуществления замены счетчика, установка бытовых приборов на краны, заключение договоров и не предлагают обменивать денежные купюры.