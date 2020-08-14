Шосткинец покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 8-го этажа 11 мая в Шостке 41-летний местный житель выпрыгнул из собственной квартиры на 8 этаже.

В полиции подробности трагического случая не разглашают. Известно, что открыто уголовное производство по ст. 115 «Убийство» с пометкой «Самоубийство», пишет Шостка.инфо.

По данным полиции, на территории Сумской области с начала года зарегистрирован 81 суицид (в прошлом году на эту же дату - 103).