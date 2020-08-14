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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:42478

Шосткинец покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с 8-го этажа

11 мая в Шостке 41-летний местный житель выпрыгнул из собственной квартиры на 8 этаже.

В полиции подробности трагического случая не разглашают. Известно, что открыто уголовное производство по ст. 115 «Убийство» с пометкой «Самоубийство», пишет Шостка.инфо.

По данным полиции, на территории Сумской области с начала года зарегистрирован 81 суицид (в прошлом году на эту же дату - 103).

Право Самоубийство
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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