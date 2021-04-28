В Шостке пьяный подросток разбил окна в офисе В Шостке ювенальные полицейские проводят проверку по факту повреждения имущества пьяным подростком.

О неизвестном молодом человеке, который бьет окна офисного помещения предприятия рано утром в полицию сообщил сторож. По указанному адресу немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции.

На месте правоохранители выяснили - парню 15 лет, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить причину своего поступка стражам правопорядка последний так и не смог. Несовершеннолетнего доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь, и сообщили родителям.

Сейчас ювенальные полицейские устанавливают обстоятельства принятия несовершеннолетним спиртных напитков. С подростком и его родителями проводятся необходимые профилактические беседы по недопущению употребления детьми алкогольных напитков и последствий, которые влекут за собой такое поведение подростков.