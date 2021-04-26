На Сумщине еще 58 случаев заболевания коронавирусом: 12 летальных

Выздоровело 655 человек, - всего 68 742. Умерло 12 пациентов, - всего 1191. Лечатся 4718.
По состоянию на 11 мая в Сумской области 74593 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 11 мая в Сумской области подтверждено 74 593 случая заболевания COVID-19....
Об этом сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
По состоянию на 10 мая в Сумской области 74542 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Снижение явно связано с праздничным днем....