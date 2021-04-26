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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:4753

Сегодня липоводолинский «Альянс» примет в Сумах «Полесье»: со зрителями (трансляция)

Сегодня, 12 мая, в Сумах пройдет матч перенесенного 7-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге.

Игра пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00. стоимость билетов 20 грн, Дети до 16 лет (при наличии документа, подтверждающего возраст) – бесплатно.

Результат предыдущего матча команд: 2:1.

Форма команд в чемпионате:

«Альянс»: 24 матча, 10 побед, 7 ничьих, 7 поражений, мячи: 31-24, 37 очков, 7 место.

«Полесье»: 24 матча, 7 побед, 8 ничьих, 9 поражений, мячи: 24-25, 29 очков, 10 место.

Предыдущие матчи команд:

7 мая. «Горняк-Спорт» 2:3 «Альянс»

7 мая. «ВПК-Агро» 0:0 «Полесье»

Лучшие бомбардиры команд:

«Альянс»: Николай Агапов (6 голов)

«Полесье» Ярослав Галенко (6 голов)

Сезон 2019/2020 гг.

Прошлый сезон «Полесье» завершило на втором месте во Второй лиге (группа "А"). Стоит отметить, что изначально турнир планировалось провести в три круга, но из-за пандемии коронавируса результаты были утверждены по итогам двух. В 20-ти матчах команда одержала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и три проиграла (39 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 28-11).

История противостояний:

Единственный матч между командами состоялся менее месяца назад, 16 апреля, в Житомире. Однако встретиться команды должны раньше. Этот матч должен был состояться 16 октября 2020 года, однако был перенесен из-за вспышки COVID-19 в «Альянсе». Относительно матча в Житомире, то в нем наша команда сумела одержать волевую победу 2:1, хотя и пропустила первой на 14-й минуте. А потом голы Пиднебенного и Владислава Шарая сумели склонить исход матча в пользу «Альянса». Также в свое время за житомирян выступал действующий «альянсовец» Александр Лебеденко.

Накануне матча:

К матчу команды подходят в разном настроении: хотя наш соперник не проиграл своему соседу по турнирной таблице - «ВПК-Агро», расписав мировую 0:0, однако горький привкус после этого матча остался, ведь нарастить расстояние от коллектива из Днепропетровской не удалось и только одно очко разделяет команды. Впрочем, еще не забылась неожиданная победа над «Волынью» со счетом 1:0, поэтому опускать руки «Полесье» точно не собирается и свое слово житомиряне еще скажут. Однако, что сказать есть и «Альянсу», который в последний раз уступал почти два месяца назад, а именно 26 марта в Николаеве. Пять ничьих и две победы, одна из которых именно над «Полесьем». Поэтому и волевая победа в Житомире будет мотивировать футболистов на то, чтобы порадовать своих болельщиков уверенной победой. Тем более, впервые за 8 месяцев «Альянс» сыграет в Сумах со зрителями, которые, безусловно гнать своих любимцев вперед и помогут хозяевам добыть три очка.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Трансляция Футбол
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