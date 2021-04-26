В результате ДТП на улице Героев Сумщины травмирован велосипедист (видео)

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 64-летний велосипедист, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, дстолкновение с автомобилем Dacia Sandero. 59-летний водитель транспортного средства именно как раз перед пешеходным переходом для предоставления преимущества в движении пешеходам.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.
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