В результате ДТП на улице Героев Сумщины травмирован велосипедист (видео) Сообщение о ДТП на улице Героев Сумщины патрульные получили около 10:30 9 мая.

На месте ДТП инспекторы предварительно выяснили, что 64-летний велосипедист, не выбрав безопасную скорость в движении и не придерживаясь безопасной дистанции, дстолкновение с автомобилем Dacia Sandero. 59-летний водитель транспортного средства именно как раз перед пешеходным переходом для предоставления преимущества в движении пешеходам.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции.