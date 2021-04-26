Официальное заявление ФК «Сумы» по покушения на президента клуба Геннадия Демьяненко Сегодня в средствах массовой информации опубликовано сообщение о совершении покушения на убийство президента ФК «Сумы», заслуженного юриста Украины Геннадия Демьяненко.

Официально информируем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры.

По факту получения им более десяти колото-резаных ранений органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство о покушении на убийство. Подозреваемый в преступлении задержан. Продолжается следствие.

Пользуясь случаем, выражаем благодарность врачам за чрезвычайно профессиональные действия и правоохранителей за оперативное реагирование на преступление.

Пресс-служба ФК «Сумы»