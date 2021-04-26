Официальное заявление ФК «Сумы» по покушения на президента клуба Геннадия Демьяненко

Официально информируем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры.
По факту получения им более десяти колото-резаных ранений органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство о покушении на убийство. Подозреваемый в преступлении задержан. Продолжается следствие.
Пользуясь случаем, выражаем благодарность врачам за чрезвычайно профессиональные действия и правоохранителей за оперативное реагирование на преступление.
Пресс-служба ФК «Сумы»
На бывшего прокурора, а ныне владельца юридической фирмы «LS Group» и президента ФК «Сумы» Геннадия Демьяненко совершено покушение на убийство....