Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 23:03269

Официальное заявление ФК «Сумы» по покушения на президента клуба Геннадия Демьяненко

Сегодня в средствах массовой информации опубликовано сообщение о совершении покушения на убийство президента ФК «Сумы», заслуженного юриста Украины Геннадия Демьяненко.

Официально информируем, что сейчас жизни и здоровью Геннадия Александровича ничего не угрожает, он прошел все необходимые реанимационные и медицинские процедуры.

По факту получения им более десяти колото-резаных ранений органами полиции зарегистрировано и расследуется уголовное производство о покушении на убийство. Подозреваемый в преступлении задержан. Продолжается следствие.

Пользуясь случаем, выражаем благодарность врачам за чрезвычайно профессиональные действия и правоохранителей за оперативное реагирование на преступление.

Пресс-служба ФК «Сумы»

Право Геннадий Демьяненко
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах пытались убить президента ФК «Сумы»
Сегодня 17:49

В Сумах пытались убить президента ФК «Сумы»

На бывшего прокурора, а ныне владельца юридической фирмы «LS Group» и президента ФК «Сумы» Геннадия Демьяненко совершено покушение на убийство....

Новости

На Сумщине 74 593 случая заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:42
Официальное заявление ФК «Сумы» по покушения на президента клуба Геннадия Демьяненко
Сегодня 23:03
Полиция Сум задержала покушавшегося на убийство президента ФК «Сумы»
Сегодня 21:46
У Сумах громадська організація безкоштовно видає набори допомоги при передозуванні
Сегодня 17:57
В Сумах пытались убить президента ФК «Сумы»
Сегодня 17:49
На Сумщине в ДТП пострадал водитель: доставали спасатели
Сегодня 17:31
Мости Сумщини перевтілюються на очах
Сегодня 17:28
Минздрав: Украина законтрактовала 42 млн доз вакцин против COVID-19
Сегодня 17:21
В Сумах из-за флагштока имени губернатора Хомы без воды остался Дворец детей и юношества
Сегодня 16:51
В Сумах подозреваемую в убийстве сожителя взяли под стражу
Сегодня 16:47
На Сумщине завершился сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур
Сегодня 16:27
Сумський краєзнавчий музей відновлює прийом відвідувачів
Сегодня 15:48
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
Сегодня 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
Вчера 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
Вчера 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
26.04.2021 16:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.