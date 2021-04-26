Полиция Сум задержала покушавшегося на убийство президента ФК «Сумы»

В результате чего человек попал в больницу, а его нападающего задержали полицейские.
О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужчину.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель областного центра.
Сейчас сотрудники полиции задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Речь идет о президенте ФК «Сумы» Геннадии Демьяненко, который пострадал в этой ссоре.