Полиция Сум задержала покушавшегося на убийство президента ФК «Сумы» После совместного распития спиртных напитков, 52-летний сумчанин нанес многочисленные ножевые ранения своему 44-летнему знакомому.

В результате чего человек попал в больницу, а его нападающего задержали полицейские.

О преступлении в полицию сообщила жена пострадавшего, которая, придя домой, обнаружила окровавленного мужчину.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили и задержали злоумышленника. Им оказался 52-летний житель областного центра.

Сейчас сотрудники полиции задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Мужчине уже сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Речь идет о президенте ФК «Сумы» Геннадии Демьяненко, который пострадал в этой ссоре.