У Сумах громадська організація безкоштовно видає набори допомоги при передозуванні Громадська організація «Клуб «Шанс» почала безкоштовно видавати споживачам ін’єкційних наркотиків, які є клієнтами напрямку профілактики ВІЛ, набори допомоги при передозуванні опіоїдами.

До зіп-пакету входить одна ампула препарату Налоксон, який допомагає врятувати життя, адже є антидотом у випадку передозування опійними наркотиками, інструкція до препарату, один шприц і спиртова серветка. Також кожному клієнту попередньо проводять консультацію про ризики передозування та їх запобігання, Налоксон і правила його використання й видають інформаційний буклет.

«Наразі люди, які вживають наркотики ін’єкційним шляхом, мають вкрай обмежений доступ до Налоксону. Відповідно до нормативно-правової бази МОЗ України, Налоксон має відпускатися в аптеках без рецепту в кількості п’яти ампул на одну людину. Але, не зважаючи на це, фактично Налоксон є в наявності в дуже незначній кількості аптек, які відпускають його лише за рецептами. Тому видача Налоксону клієнтам та консультування їх щодо його застосування при передозуванні є дуже актуальним питанням для цільової групи ЛВНІ», — говорить Наталія Гапієнко, програмна директорка громадської організації “Клуб “Шанс”.

Усього протягом року буде закуплено 1660 ампул Налоксону, які видадуть клієнтам організації, щоб запобігти летальним наслідкам у разі передозування наркотиками з групи опіатів серед людей, які вживають ін’єкційні наркотики в Сумській області.

Окрім цього, на майбутнє заплановано навчання поліцейських, соціальних працівників, медичних працівників швидкої допомоги щодо застосування Налоксону під час надання невідкладної допомоги при передозуванні.

Діяльність щодо видачі Налоксону та консультування клієнтів здійснюється в рамках напрямку «Профілактика передозувань» проєкту «Профілактика, покращення діагностики, супровід лікування соціально значущих захворювань у Сумській області», який фінансує МБФ «Альянс громадського здоров’я».