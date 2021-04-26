На Сумщине в ДТП пострадал водитель: доставали спасатели 11 мая в 13.00 в Межрегиональный центр быстрого реагирования поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на трассе Р-60 на перекрестке дорог между селами Васильевка и Андрияшевка Роменского района.

Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП водитель одного из них был зажат между металлическими конструкциями машины и нуждался в помощи.

К месту происшествия выехали очередное спасательное отделение аварийно-спасательная часть МЦБР ГСЧС Украины. Спасатели с помощью специнструмента деблокировали водителя из разбитого автомобиля и передали в руки медиков. Изуродованное транспортное средство отбуксировали в безопасное место. Обстоятельства данного происшествия устанавливают правоохранители.