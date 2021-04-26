В Сумах подозреваемую в убийстве сожителя взяли под стражу По ходатайству Сумской окружной прокуратуры решением суда 39-летней подозреваемой в умышленном убийстве сожителя избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Событие произошло 3 мая 2021 года в с. Могрица Сумского района. Во время застолья между гражданскими супругами возникла ссора, после чего женщина дважды ударила мужа ножом. От полученных травм 59-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

Как выяснилось, до этого женщина уже была осуждена за умышленное тяжкое телесное повреждение, а также за убийство мужа. Поэтому решается вопрос об изменении квалификации ее действий на п. 13 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство лицом, которое совершало умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.