Сумський краєзнавчий музей відновлює прийом відвідувачів

Запрошуємо вас відвідати музей з понеділка по четвер з 9-00 до 17-00 та у п'ятницю з 9-00 до 16-00.
Будемо вдячні, якщо ви завітаєте до музею у захисних масках і будете дотримуватися принципів соціального дистанціювання.
Максимальна кількість відвідувачів одночасно впродовж години в різних залах - не більше однієї особи на 10 кв. м площі зали.
Телефон для довідок щодо роботи закладу на період карантину: (0542)22-17-74.
Чекаємо вас у музеї!
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Жителів Сумщини запрошують на новорічну ретровиставку....
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