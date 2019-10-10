Сумський краєзнавчий музей відновлює прийом відвідувачів З 11 травня Сумський обласний краєзнавчий музей відновлює роботу з прийому відвідувачів з дотриманням карантинних обмежень.

Запрошуємо вас відвідати музей з понеділка по четвер з 9-00 до 17-00 та у п'ятницю з 9-00 до 16-00.

Будемо вдячні, якщо ви завітаєте до музею у захисних масках і будете дотримуватися принципів соціального дистанціювання.

Максимальна кількість відвідувачів одночасно впродовж години в різних залах - не більше однієї особи на 10 кв. м площі зали.

Телефон для довідок щодо роботи закладу на період карантину: (0542)22-17-74.

Чекаємо вас у музеї!