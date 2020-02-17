На Сумщине завершился сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур

В том числе ярового ячменя - 30,4 тыс. гектаров, или 77%, гороха - 3,53 тыс. гектаров, или 63% от запланированной площади. Яровой пшеницы и овса посеяно 5,5 и 8,2 тысячи гектаров соответственно.
К тому же завершен посев сахарной свеклы, площади которого достигли 900 гектаров.
Вместе с тем аграрии области продолжают сев кукурузы на зерно, которую засеяли на площади 225,4 тыс. га, или 53% к прогнозу и подсолнечника - 190,1 тыс. га (69%).
Начат сев сои и крупяных культур. В частности, сои посеяно на площади 3,3 тыс. гектаров или 4,5% к прогнозу, а гречки - 1,5 тыс. гектаров, или 19%.
Всего на Сумщине посеяно яровых сельскохозяйственных культур на площади 468,7 тыс. гектаров, что составляет 55% к прогнозу.
При благоприятных погодно-климатических условиях аграрии Сумщины иметь возможность завершить проведение посевной кампании в оптимальные агротехнические сроки.
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