На Сумщине второй год подряд отменили фестиваль СХІД-РОК Об этом сообщается на странице фестиваля в Фейсбуке.

"На жаль...

Як би нам усім не хотілося увірватися в СХІД-РОК 2021, проте обставини, які складаються, сильніші за нас. Ми до останнього сподівалися зробити фестиваль у цьому році і готували різні варіанти проведення, але все ж розуміючи, що обмеження та різкі переходи областей із «жовтих» у «червоні» зони, не дадуть нам якісно організувати та провести фестиваль, а робити його для «галочки» ми не хочемо.

Минулого року ми написали: «Так, вперше за останні 7 років ми не зустрінемось у Круглому Дворі та не затусуємо в наметовому містечку». Цього року ми все ж продовжуємо дивитися з вірою в майбутнє і сподіванням, що це все скоро закінчиться і ми знову будемо відриватися в Тростянці.

Сподіваємося, що і ви з розумінням поставитеся до обставин, які склалися. Усі придбані квитки у 2020 залишаються дійсними. У разі, якщо ви хочете повернути гроші за квитки, це можливо зробити після завершення карантинних обмежень.

Наразі офіційно карантин в Україні введено до 30 червня 2021 року, але очевидно, що він буде продовжений і далі.