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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:21143

На Сумщине второй год подряд отменили фестиваль СХІД-РОК

Об этом сообщается на странице фестиваля в Фейсбуке.

"На жаль...
Як би нам усім не хотілося увірватися в СХІД-РОК 2021, проте обставини, які складаються, сильніші за нас. Ми до останнього сподівалися зробити фестиваль у цьому році і готували різні варіанти проведення, але все ж розуміючи, що обмеження та різкі переходи областей із «жовтих» у «червоні» зони, не дадуть нам якісно організувати та провести фестиваль, а робити його для «галочки» ми не хочемо.
Минулого року ми написали: «Так, вперше за останні 7 років ми не зустрінемось у Круглому Дворі та не затусуємо в наметовому містечку». Цього року ми все ж продовжуємо дивитися з вірою в майбутнє і сподіванням, що це все скоро закінчиться і ми знову будемо відриватися в Тростянці.
Сподіваємося, що і ви з розумінням поставитеся до обставин, які склалися. Усі придбані квитки у 2020 залишаються дійсними. У разі, якщо ви хочете повернути гроші за квитки, це можливо зробити після завершення карантинних обмежень.
Наразі офіційно карантин в Україні введено до 30 червня 2021 року, але очевидно, що він буде продовжений і далі.
Які б не були сумні новини та ми все одно ще з вами зустрінемось. Кря", - говорится в сообщении.
Досуг
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