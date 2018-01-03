На Сумщине полицейские поймали продавца оружия Ранее судимый злоумышленник самостоятельно изготовил и продал знакомому обрез охотничьего ружья.

В рамках открытого уголовного производства следователями полиции и оперативниками установлено, что в марте ранее судимый 42-летний житель одного из населенных пунктов Шосткинщины самостоятельно укоротил ствол охотничьего ружья 16 калибра. «Обрез» в дальнейшем продал за несколько тысяч гривен ранее судимому знакомому.

Правоохранители изъяли оружие у покупателя и направили его на экспертное исследование, которое подтвердило, что предоставленный на исследование предмет - огнестрельное оружие, которое требует специального разрешения.

В полиции относительно продавца открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» и ч. 1 ст. 263-1 «Незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.