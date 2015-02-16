Россия развернула войска вокруг Украины на 7 направлениях: и на Сумщину тоже

Карта, которую Баканов показал в презентации
Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 7 направлениях.
Об этом заявил на форуме "Украина 30" глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Он назвал направления, на которых РФ концентрирует свои войска:
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