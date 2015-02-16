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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:04258

Россия развернула войска вокруг Украины на 7 направлениях: и на Сумщину тоже

Россия развернула у украинских границ 100-тысячную армию.

Карта, которую Баканов показал в презентации

Российская техника и военные расположены вокруг Украины на 7 направлениях.

Об этом заявил на форуме "Украина 30" глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Он назвал направления, на которых РФ концентрирует свои войска:

  • - Белорусское,
  • - Северское,
  • - Слобожанское,
  • - Донецкое,
  • - ОРДЛО,
  • - Крымское межвидовое объединение войск,
  • - Южнобугское. 
Общество Агрессия России
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