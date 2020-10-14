На Сумщине горел автомобиль

По переулку Молодежный загорелся ВАЗ-2106 1985 года выпуска. На тушение пожара выехали две пожарные автоцистерны 4-й Государственной пожарно-спасательной части.
Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Главного управления ГСЧС в Сумской области, вероятной причиной возгорания стала разгерметизация топливной системы автомобиля. К тому же, неизвестно, когда в последнее топливная система авто проходила техническое обслуживание. Бензонасос был не на своем месте, скорее всего, его вырвало.
В 1:31 пожар был ликвидирован. Ущерб составил около 25 000 гривен. Спасено имущества на 10 000 гривен, пишет Шостка.инфо.
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