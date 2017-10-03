У Сумах відновлює роботу філармонія

Сумська обласна філармонія відновлює свою роботу. Усіх шанувальників музичного мистецтва запрошують на концерти.
Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог.
Майже півстоліття поспіль, 1 жовтня, у Всесвітній день музики філармонія відкриває концертний сезон....
Органным концертом, традиционно в Международный день музыки, Сумская областная филармония начала 81-й концертный сезон....
1 октября, в Международный день музыки, по сложившейся традиции новый концертный сезон начала Сумская областная филармония....
«Восток и Запад вместе» - под таким лозунгом прошли гастроли Сумской областной филармонии в городах Львов и Ивано-Франковск....
79-й концертний сезон у Сумській обласній філармонії відкрили 1 жовтня....