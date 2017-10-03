У Сумах відновлює роботу філармонія Після виходу з “червоної” зони культурне життя у Сумах поступово набирає обертів.

Сумська обласна філармонія відновлює свою роботу. Усіх шанувальників музичного мистецтва запрошують на концерти. Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог.