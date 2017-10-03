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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:0198

У Сумах відновлює роботу філармонія

Після виходу з “червоної” зони культурне життя у Сумах поступово набирає обертів.

Сумська обласна філармонія відновлює свою роботу. Усіх шанувальників музичного мистецтва запрошують на концерти.

Заходи відбуваються з дотриманням карантинних вимог.

 
 
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Досуг Филармония
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