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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:40279

Для получения субсидии сумчанам нужно подавать новое заявление и декларацию о доходах

С 1 мая проходит переназначение субсидии на следующий период.

Об этом и других аспектах предоставления жилищных субсидий рассказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на селекторном совещании с Департаментом социальной защиты населения облгосадминистраций.

14 апреля 2021 принято решение правительства, которым усиленно адресность предоставления жилищных субсидий. В частности, ужесточены требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов и т.п.

Чиновник обратил внимание на то, что результаты верификации выплат субсидий показывают, что не все, кто получил субсидию, нуждаются в такой поддержке от государства.

Поэтому в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Общество Субсидии
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