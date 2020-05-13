Для получения субсидии сумчанам нужно подавать новое заявление и декларацию о доходах

Об этом и других аспектах предоставления жилищных субсидий рассказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на селекторном совещании с Департаментом социальной защиты населения облгосадминистраций.
14 апреля 2021 принято решение правительства, которым усиленно адресность предоставления жилищных субсидий. В частности, ужесточены требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов и т.п.
Чиновник обратил внимание на то, что результаты верификации выплат субсидий показывают, что не все, кто получил субсидию, нуждаются в такой поддержке от государства.
Поэтому в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
В банковские учреждения перечислены средства для выплаты льгот и жилищных субсидий за декабрь прошлого года....
У 2020 році субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі надаються населенню за двома моделями, які діють паралельно:...
Департамент соціального захисту населення роз’яснює сумчанам терміни подачі документів на призначення житлової субсидії з травня....
В Сумах произошли изменения в порядке назначения жилищной субсидии, которые касаются просроченной задолженности за жилищно-коммунальные услуги....
Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета в мае 2020 года будет проводить расчет жилищной субсидии за текущий месяц с...