Для получения субсидии сумчанам нужно подавать новое заявление и декларацию о доходах С 1 мая проходит переназначение субсидии на следующий период.

Об этом и других аспектах предоставления жилищных субсидий рассказал заместитель Министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на селекторном совещании с Департаментом социальной защиты населения облгосадминистраций.

14 апреля 2021 принято решение правительства, которым усиленно адресность предоставления жилищных субсидий. В частности, ужесточены требования при назначении жилищных субсидий в части осуществления единовременных стоимостных покупок, наличии банковских депозитов и т.п.

Чиновник обратил внимание на то, что результаты верификации выплат субсидий показывают, что не все, кто получил субсидию, нуждаются в такой поддержке от государства.

Поэтому в мае 2021 года назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) осуществляется только после представления новых заявлений о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.