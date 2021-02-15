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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:07417

В Сумах госпитализировали 20 детей с ОРВИ

Об этом сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 731 случай заболевания ОРВИ, что на 30% меньше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 28% - это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости ниже порогового уровня. Госпитализированы на прошлой неделе 95 жителей города - 45 взрослых и 20 ребенка. Это 8% от всех заболевших. Летальных случаев от осложнений после гриппа не зарегистрировано.

Вакцинированных от гриппа 2387 человека.

Право ОРВИ
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