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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:22187

У кого в Сумах сегодня сухие краны?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 9 (установление счетчиков холодной и горячей воды в квартире) ул. Я. Мудрого, 57 (замена труб холодной и горячей воды в квартире) ул. Ильинская, 51/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире) ул. Засумская, 12а (отключения горячей воды для замены полотенцесушителя) ул. Сирко, 25 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).

Общество Отключение воды
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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