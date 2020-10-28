У кого в Сумах сегодня сухие краны?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.
Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 9 (установление счетчиков холодной и горячей воды в квартире) ул. Я. Мудрого, 57 (замена труб холодной и горячей воды в квартире) ул. Ильинская, 51/1 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартире) ул. Засумская, 12а (отключения горячей воды для замены полотенцесушителя) ул. Сирко, 25 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире).
Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....
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«Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды....
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