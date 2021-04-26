За 10 мая на Сумщине сделано 66 прививок от COVID-19 За понедельник в Сумской области сделано 66 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 27 851, в том числе вторую дозу получили два человека. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 23 716, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1793.

Во всей Украине было сделано за понедельник 1945 прививок. Всего – 865 588. Вторую прививку получили 695 человек.