За 10 мая на Сумщине сделано 66 прививок от COVID-19

Всего за период вакцинации – 27 851, в том числе вторую дозу получили два человека. Всего прививали вакциной AstraZeneca – 23 716, Pfizer-BioNTech – 2340, Sinovach-Biotech – 1793.
Во всей Украине было сделано за понедельник 1945 прививок. Всего – 865 588. Вторую прививку получили 695 человек.
За воскресенье в Сумской области сделано 20 прививок от COVID-19....
За субботу в Сумской области сделано 40 прививок от COVID-19....
За пятницу в Сумской области сделано 1078 прививок от COVID-19....
За четверг в Сумской области сделано 1203 прививки от COVID-19....
Как сообщила на брифинге заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета, уже вакцинировано 25 444 человек....